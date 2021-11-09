Fatih Altaylı TOGG CEO'su ile görüştü aracın maliyetini açıkladı

TOGG tesislerini gezen ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la görüşen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aracın maliyetinin 40 bin euro civarında olacağını açıkladı.

Abone ol

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe yazısında TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş ile yerli otomobilin üretileceği fabrikada yaptığı gezintiyi aktardı.

Fatih Altaylı'nın TOGG ile ilgili maliyet açıklaması dudak uçuklattı. TOGG'un maliyetinin 40 bin euro (450 bin TL) olacağını tahmin eden Altaylı, "2022 sonunda euro 20 lira olursa değil otomobil, don alamam onu biliyorum çünkü." dedi.

Fatih Altaylı, devasa boyuttaki fabrikayı Renault'un sandığını ve Türkiye'den çekilen Honda'nın fabrikasının neden alınmadığını Gürcan Karakaş'a sordu. Gürcan Karakaş soruya, "Bizim üretim takvimimize uymadığı için Honda fabrikasını almadık ama Honda'daki en önemli şeyi aldık" diyerek Honda'dan ayrılan Murat Akdaş'ı gösterdi.

Bataryaya 8 yıl garanti

TOGG fabrikasının inşaatının Mayıs 2022'de biteceğini aktaran Fatih Altaylı, Gürcan Karakaş'ın hedeflenen üretim sayısından daha fazla üretim yapmayı planladığını aktardı. Aracın teknik özellikleri ve maliyetiyle ilgili bilgiler aktaran Altaylı, yazısında önemli ayrıntılar paylaştı:

"2 motorlu 400 beygirlik modelin altyapısına bakıyoruz. İlk üretilen araç, İstanbul Park pistinde 0’dan 100 KMS sürate 4,7 saniyede çıkmış.

Son sürate sınırlama

Yani bir Maserati GT ile aynı sürede. Son sürati ise elektronik olarak 180 kms ile sınırlayacaklarmış. Bana göre 280 km sürat bu araç için hayal değil.

500 kilometre menzil

Tek motorlu 200 beygirlik araç ise biraz daha az atak. Araçların menzilleri ise uygun koşullarda 500 km olarak planlanmış. Üzerine çıkabilir ama altına düşmez diyorlar.

Pil ömürleri şarj edilme biçimine göre değişmekle birlikte normal ev elektriği ile en az 5 yıl tam kapasitesini koruyabilecek. Kaldı ki her batarayanın 8 yıl garantisi olacak.

Satış ya da bayi ağı konusunda ise henüz bir netlik yok. Farklı bir ürünü farklı yöntemlerle pazarlamak istiyorlar.

Nasılı henüz belli değil. En azından paylaşılmıyor ama pek çok yerde müşteri deneyimi yaşatma planları var. Bu muhtemelen simülatörler vasıtasıyla olacak.

Daha sonra bir bağımsız olarak sergilenen bir dashboard'un önünde duruyoruz. Boydan boya ekran çok iyi görünüyor ama daha da iyisi gelecekmiş.

Bu ekranları Vestel yapıyor. “Çok daha makul bir maliyetle oluyor” diyor Karakaş. “Muhtemelen otomotiv endüstrisindeki herkesten daha ucuza malediyoruz” diye ekliyor.

Hem otomobil hem game center

Sürekli oyun ve mobilite deneyiminden söz ettiği için mecburen soruyorum “Arka koltuklara niye ekran koymuyorsunuz. Madem maliyet de iyi”

Üzerinde çalıştıklarını ve büyük ihtimalle olacağını anlıyorum. Çünkü hedef kitlede çocuklar ve gençler çok önemli bir yer tutuyor. Bir kez daha fiyat konusunu açıyorum.

“Bu aracı bana göre 40 bin avro civarında maledersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz“ diye fikrimi söylüyorum.

Karakaş’ın beden dilinden anladığımı maliyetin biraz daha aşağı çekilebileceğine inanıyor.

“Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile başbaşa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart” diyor.

İlk yıl yani 2022 Ağustosunu takip eden yılda piyasaya sızan üretim rakamı dedikodularından biraz daha fazla üretmeyi planlıyorlar.

"Euro çok artmazsa beni de yazın sıraya"

“Zaten tamamını kamu alır” diyorum. “Sadece kamu değil gerçek kullanıcılar alsın istiyoruz” diyor Karakaş. “Euro çok artmazsa bugünkü kurdan 40 bin euroya beni de yazın sıraya” diyorum.

2022 sonunda euro 20 lira olursa değil otomobil, don alamam onu biliyorum çünkü. Ardından son durak olarak çarpışma testlerinde kullanılan otomobillerin üretildiği atölyeye geçiyoruz."