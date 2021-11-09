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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'nin başına geçiyor iddialarına cevap geldi! Hastalığı ne?

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe'nin başına geçiyor iddialarına cevap geldi! Hastalığı ne?

Adı son zamanlarda hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş sessizliğini bozdu. Tecrübeli teknik adam iddiaların doğru olmadığını ve bir süre daha dinlenmek istediğini ifade etti.

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A Milli Takım 'dan ayrıldıktan sonra boşta bulunan Şenol Güneş, yaptığı açıklamada şu an için çalışmayı düşünmediğini söyledi. "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum" diyen Güneş, şunları kaydetti:

Hastaneye gidiyorum, tedavi oluyorum

"Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum."

Hiçbir takımla görüşecek bir şeyim yok

"Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

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