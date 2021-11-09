İlaç krizinde Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Kritik ilaçlar eczanede yok dolar kuru yüzünden mi saklanıyor?

Eczanelerde kalp, kanser, çocuk alerji şurupları başta olmak üzere pek çok ilacın bulunamamasına yönelik ilaç firmalarının dolar kuru güncellemesini bekleyerek piyasadan saklandığına ilişkin haberlere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan açıklama geldi.

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Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu piyasada ilaç bulunamadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. İlaç firmalarının kritik ilaçlar da dahil olmak üzere pek çok ilaç için kur farkı güncellemesini beklediği haberlerine "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Bakanlık ilaçları piyasadan gizleyenlerin olması halinde ceza verileceğini şöyle duyurdu: "Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

Açıklamada şunlar denildi:

Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bilindiği üzere; Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır.

İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.

Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir.

Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir.

Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır.

Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.