A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Cengiz Ünder'in yerine sürpriz isim

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yerine Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Cengiz'in yerine ise Galatasaray'ın 21 yaşımdaki genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz aday kadroya eklendi.

Aday kadroda bulunan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildiği, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağının belirlendiği aktarıldı.

Konuyla ilgili A Milli Takım ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.