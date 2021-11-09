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Kılıçdaroğlu'ndan 'Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir' diyen Bahçeli'ye yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan 'Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir' diyen Bahçeli'ye yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki yabancı büyükelçilerin tamamına Kanal İstanbul'la ilgili mektup göndermesiyle ilgili eleştirilere "Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu?" diye yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım'da Türkiye'deki yabancı büyükelçilere gönderdiği Kanal İstanbul mektubu tartışma konusu oldu.

Kılıçdaroğlu o mektupta o ülkelerden Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlerin ağır bedel ödeyeceği uyarısında bulunmuştu.

MHP lideri Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Bu mektup bir siyaset krizidir. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir." sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, eleştirilere partisinin grup toplantısında yanıt verdi. İhaleye girmeyi düşünenlere tehdidini sürdüren Kılıçdaroglu, şunları söyledi:

"Kanal istanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir"

Ülkemizi seviyoruz, İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim iş insanlarımıza değil, Büyükelçiliklere de yazı yazdım. "Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir" dedim. Diyorlar ki, Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun? anlamıyorlar.

Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Bu Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu ne? En temel sorunu şu; birisi diyor ki ben milliyetçiyim, öteki diyor ki ben her türlü milliyetçliği ayaklar altına aldım. Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin bu ülkenin çıkarlarını, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal istanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir. 

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