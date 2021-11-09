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Meral Akşener'in korucu başkanı dediği kişi bakın kim çıktı?

Meral Akşener'in korucu başkanı dediği kişi bakın kim çıktı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında korucu başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener'in korucuların taleplerini paylaştı. İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, o kişinin korucu değil özel güvenlik görevlisi olduğunu ve sabıkasının kabarık olduğunu açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te yaptığı açıklamada Bingöl ziyareti sırasında Doğu ve Güneydoğu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in kendisine bir not verdiğini söyledi.

Akşener, elindeki notu korucuların talepleri olarak niteledi ve iktidarı eleştirdi. Akşener'e İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından jet hızı ile tepki gösterdi.

İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" dedi.

"Daha ne kadar şaşıracağız?"

Sabıkası kabarık

Meral Akşener'in mektubunu okuduğu Ali Haydar Yener'in öz kızını yaralama suçundan suç kaydının olduğu, kasten yaralama suçundan adli işlem gördüğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ifadesinin alındığı öğrenildi. Ayrıca, Yener'in silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın düzenlediği televizyon programına
katıldığı öğrenirken 2017 yılında evden kaçan kızı E.Y.'yi darp ettiği bilgisi edinildi.

Diğer yandan oğlu M.Y'in ise küçük kardeşi A. G. Y.'ye 2016 yılında tecavüz ettiği, yaşanan bu olaydan bilgisi olan baba Yener'in olayı kapattığı iddia edildi.

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