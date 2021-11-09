BIST 1.624
DOLAR 9,71
EURO 11,27
ALTIN 569,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

Kayseri'de babasıyla tartıştı oturdukları evi yakıp kaçtı! Polis her yerde arıyor

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de babasıyla tartıştı oturdukları evi yakıp kaçtı! Polis her yerde arıyor

KAYSERİ'de madde bağımlısı olduğu belirtilen Hacı Duran G., (27), babasıyla tartıştıktan sonra oturdukları müstakil evi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Abone ol

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi, Samanlı Sokak’ta oturan Burhan G. ile oğlu Hacı Duran G. tartıştı. Annesi huzurevinde olan Hacı Duran G., tartışmanın ardından evi benzin dökerek yakıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede yangın sırasında içeride kimsenin olmadığını belirledi.

Polis, Hacı Duran G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı kiralık araç, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
10 Kasım'da okullar tatil olur mu çarşamba okullar yarım gün mü?
10 Kasım'da okullar tatil olur mu çarşamba okullar yarım gün mü?
Türkiye'den DSÖ ile pandemiye karşı işbirliği açıklaması Mevlüt Çavuşoğlu Ghebreyesus ile görüştü
Türkiye'den DSÖ ile pandemiye karşı işbirliği açıklaması Mevlüt Çavuşoğlu Ghebreyesus ile görüştü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! e-Duruşma uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! e-Duruşma uygulaması bugün itibarıyla 81 ilde başladı
Lütfü Türkkan'ın küfür olayında gözaltı! Yanındaki kişi de küfür etmiş
Lütfü Türkkan'ın küfür olayında gözaltı! Yanındaki kişi de küfür etmiş
Çin'den umut vadeden haber! Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor
Çin'den umut vadeden haber! Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor
Hulusi Akar'ı duygulandıran Azerbaycan anısı: 'Verdiğim sözü tuttum' diyerek şehit olmuş
Hulusi Akar'ı duygulandıran Azerbaycan anısı: 'Verdiğim sözü tuttum' diyerek şehit olmuş
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT ve 3600 ek gösterge' açıklaması! Bir yaş sınırı yok
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT ve 3600 ek gösterge' açıklaması! Bir yaş sınırı yok
Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor
Migros market zincirinin 25 mağazasını devralıyor
10 Kasım mesajları resimli kısa duygusal 10 Kasım Atatürk sözleri
10 Kasım mesajları resimli kısa duygusal 10 Kasım Atatürk sözleri
Tuzağa dikkat! E-ticaret uygulamasına üye oldu 75 bin lira dolandırıldı
Tuzağa dikkat! E-ticaret uygulamasına üye oldu 75 bin lira dolandırıldı