Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'EYT ve 3600 ek gösterge' açıklaması! Bir yaş sınırı yok

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) durumu uzun süredir gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin "Bir yaş sınırı telaffuz etmedi, çalışmalar sürüyor" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

EYT konusunda çalışmanız var mı?

"Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasina gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu calışmalarımız bitince başka bakanliklari da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı?

Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız.

3600 ek göstergenin kapsamı ve maliyetiyle ilgili çalışma ne durumda?

Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplanacak. Orada açıklayacağım bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta üçlü danışma kurulunu toplayacağız. Orada da açıklamalarımız olacak.

Kamuoyu anketinin detayları nedir?

Kapsamlı bir çalışma olacak. Farklı işletme düzeylerinde,

1-10

10-20

20-50

50-100

100-250

250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerle yapılıyor.

Profesyonel yöneticiler işletme sahipleri, işçiler ve ortalama sokaktaki adam. Örneğin mühendis memur eczacı ögretmen sokaktaki insan yani.

Kim yürütüyor bu çalışmayı? Bir üniversite ile mi anlaşıldı?

İsmini açıklamayayım ama evet. Çalışılıyor.

Asgari ücretle ilgili bir hedef var mı?

Tabii ki var ama şimdi açıklamayacağız. Çalışma sürüyor. Aralıkta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak, ondan önce elimizde olur. Talep edilen rakam kamuoyunun beklentisi açıklanacak.

Anket sonucu ne zaman açıklanacak, toplumun beklentisi şu rakam denilecek mi?

Kamuoyuna bilgi verilecek. Araştirma ve anket sonucunu açiklayacagiz. Hangi meslek guruplari ne bekliyor gecim durumları hayata bakış tarzları. Hayat standatları neler ücret durumları v.s.

Asgari ücretli olmayanlar da var ankette. Onların beklentileri de var. Onlar asgari ücretli calışanlarla kurulan ilişkilerin sürdürülebilirliği açısından önemli.

Muhalefet asgari gelir vergisi alınmasın önerisi yaptı. Bu konu gündeminizde mi?

O konuda da bir çalışmamız var. Alternatif vergi modelleri var. Alternatif düzenlemeler var, inceliyoruz. Vergi oranları var.

Ne kadarlık faydası olacak?

Vergi geliri olarak ne kadarından vazgeçtiğimize bağlı.

Yasal düzenleme gerekiyor mu?

Bazıları için yasal düzenleme bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli. Belirlediğimiz kritere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı karar da yeterli olabilir.

3600 ek gösterge için Kasım ayını işaret etti Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunu da ele aldı ve bu yönde Kasım ayında yapılacak toplantılara dikkat çekti. Bilgin, "Kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulu toplanacak. Orada açıklayacağım bazı detaylar var" diye konuştu.

"EYT için maliyet çalışması yapıyoruz"

Bakan Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değindi. Bilgin, bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi. Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını söyledi.