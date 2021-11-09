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Üniversite burs ve kredi başvurusu yapacaklar dikkat

Üniversite burs ve kredi başvurusu yapacaklar dikkat

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresinin 10 Kasım Çarşamba günü gece yarısına kadar uzatıldığını açıkladı.

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Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazananlar ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs ve kredi başvuru sürelerinin uzatıldığını söyledi.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Daha önce başvuruda bulunan veya başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

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