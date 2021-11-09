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Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri normale döndü

Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri normale döndü

KADIKÖY-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferler normale döndü.

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle Tavşantepe-Kartal istasyonları arasında seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." duyurusu yapılmıştı.

Sabah erken saatlerde başlayan seferlerdeki gecikme nedeniyle Kartal yönündeki istasyonlarda bir süre yoğunluk yaşanmıştı.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.

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