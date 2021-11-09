Kadıköy-Tavşantepe metro seferleri normale döndü
KADIKÖY-Tavşantepe metro hattının Tavşantepe-Kartal istasyonları arasındaki seferler normale döndü.Abone ol
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle Tavşantepe-Kartal istasyonları arasında seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." duyurusu yapılmıştı.
Sabah erken saatlerde başlayan seferlerdeki gecikme nedeniyle Kartal yönündeki istasyonlarda bir süre yoğunluk yaşanmıştı.
Daha sonra yapılan paylaşımda ise M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.