Covid-19 aşısı olmayan David kısmi felç geçirdi! Prof. Dr. Faruk Sendur: Diğer sistemleri etkiliyor

İZMİR'de Covid-19 tedavisinin ardından kısmi felç geçiren Amerikalı David Boteyo (50), fizik tedavi ve egzersizler sayesinde eski günlerine geri döndü. İzmir'e tatil için geldiğini belirten Boteyo, "Aşı olmamıştım. Kesinlikle olacağım" dedi.

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ABD'nin Miami şehrinden 3 ay önce tatil yapmak için geldiği İzmir'de koronavirüse yakalanan, 22 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra hastalığı yenen David Boteyo (50), hastaneden taburcu olduktan sonra sağ ayak bileğinde bir zayıflık hissetti. Covid-19 tedavisinin ardından kısmi felç geçiren Boteyo, hem cihazlı fizik tedavi hem de egzersizler sayesinde eski günlerine geri döndü.

Tatil için İzmir'e geldiğini ve tamamen iyileştikten sonra ülkesine geri döneceğini söyleyen David Boteyo, "Tedavilerin ardından artık yürüyorum. Aşı olmamıştım. Kesinlikle olacağım" dedi.

'Covid-19 diğer sistemleri de etkiliyor'

Medicana International İzmir Hastanesi'nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Faruk Sendur Covid-19'un sinirlerin çalışmasını etkileyebileceğini belirterek, David Boteyo'nun da hastalığın ardından yürürken sorun yaşadığını ifade etti. 10 gün süren cihazlı fizik tedavi ve egzersizlerle birlikte hastanın durumunda bir toparlanma olduğunu dile getiren Sendur, "Hasta bize ayağın düşmesi sonucu rahat yürüyememe şikayeti ile geldi. Sağ ayak bileğindeki kasların yeterli çalışmaması sonucu ayağı düşüyordu. Covid-19 aslında sadece solunum sistemi hastalığı olmayıp diğer sistemleri de etkileyebilen bir rahatsızlık. Sinirlerde bazen hasara yol açıyor. Seansların ardından daha rahat yürüyebilir hale geldi. Yüzde 80 civarında eski haline döndü" açıklamalarında bulundu.

'Yarı felç ya da felç gibi bulgulara neden olabilir'

Covid-19'un negatife döndükten sonra da vücutta hasar bırakabileceğine dikkati çeken Dr. Sendur, şöyle konuştu:

"Covid-19 başlangıcında hiçbir şey bilmiyorduk. Sadece bir akciğer hastalığı ya da grip sanıyorduk. Olgular çıkmaya başlayınca aslında sistemlerin tümünü etkilediğini, böbrekten tutun beyin, sinirler ve damarlara kadar tuttuğunu öğreniyoruz. Sinirleri tutunca yarı felç ya da felç gibi bulgulara neden olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle Covid-19'u mutlaka sorgulamamız lazım. Yoğun bakımda tedavi görenlerde kas zayıflıkları gibi semptomlar oluşabilir. Hastamızın tek ayağında ve tek kas grubunda zayıflık olduğu için daha çok sinir hasarına bağlı olduğunu öğrendik. Tetkiklerde bunu görüyoruz. Ayağı tamamen iyileşene kadar mutlaka egzersizlere devam etmesi gerekir."