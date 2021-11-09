Devlet Bahçeli'den Türkkan'ın küfrüne ve Kılıçdaroğlu'nun mektubuna tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli konuşmasına Atatürk'ü anarak başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup göndermesini hedef alan Bahçeli ağır sözlerle yüklendi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasına 10 Kasım Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolasıyla Atatürk'ü anarak başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Kasım tarihli büyükelçiler mektubunu eleştiren Bahçeli Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği küfür için de "Şehidimizin bacısına küfür etmek düşman dilidir, tam anlamıyla soysuzluktur, şerefsizliktir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları...

-O yılmaz bir mizaca haizdir. Türk milletinin sinesinde bir hilal gibi parlayan kurtuluşun öncü ismidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum.

-Türk milleti tarihin her devrinde haklı mücadelesiyle sivrilmiştir. Milletimizin şerefli varlığı zulümle anılmamıştır. Konu milletse konu vatan ve istiklal onuruysa helal süt emmiş insanımız adeta devleşmiştir.

HDP'nin kafesine giren CHP patlamıştır

-CHP terörle mücadeleye hayır diyerek tarihin en büyük hatasını yapmıştır. CHP yönetiminin ne yatacak ne de sığınacak yeri kalmıştır. CHP ile yüzleşmek demek Türkiye'nin huzursuzluk dönemlerine ayna tutmak demektir.

-HDP'nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır. Nerede anarşik vaka görülmüşse orada Cumhuriyet Halk Partisi çıkmıştır. Bu partinin kalemşörlüğünü yapan kozmopolit zihniyetler milli dokuda dipsiz kuyular açmak için çırpınmışlar, görevi bitenlerin soluğu yabancı ülkede aldığı ortaya çıkmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuçtur, sebep ise CHP'ni son 50 yılında yatmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bütün yolları Kandil'e çıkmaktadır. CHP'nin hali utanç vesikasıdır. Kılıçdaroğlu'nun istikameti şaşmış, bütün yolları Kandil'e açılmıştır. Türkiye'nin haklı mücadelesine sırt çeviren hayır diyen CHP'dir. Tarafını ve tercihini şeytandan yana kullanmıştır.

-Kılıçdaroğlu soluğu Yozgat'ta almıştır. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler, demiştir. Atalarımız ne demiş, karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Kandil'de yuva değil mağara delikleri vardır. Ağzına PKK'yı al da bir kez de hainsin, katilsin de de görelim. PKK'ya terörist, Demirtaş'a hain diyebiliyor musun?

Lütfü Türkkan'a küfür tepkisi -Şehidimizin bacısına küfür etmek düşman dilidir, tam anlamıyla soysuzluktur, şerefsizliktir. İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Burası Kürdistan'dır diyene tık yok, ama şehidimizin bacısına küfürler vardır. Şehidimizin bacısına küfre CHP'den hiç tepki gelmemiştir.

5 Kasım mektup skandalı

- CHP Genel Başkanı, Türkiye'de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Bahse konu mektupta diyor ki "Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı olan bu projeyi desteklememelidir. Kanal İstanbul'un uygulanmasının önlenmesi için mücadele etmeye devam edeceğim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum"

-Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün? Seni ele geçiren irade kimdir? İtiraf et de yardım edip elinden tutalım. Türkiye'yi nasıl bir mantıkla hangi hakla şikayet ediyorsun?

-Kılıçdaroğlu bir çuval inciri berbat etmiştir. Artık suyu ısınmış, miadı dolmuştur. Mektup gayrimillidir, gayrimeşrudur, bu mektup bir rezalettir. Zillet ittifakının yama tutmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı büyükelçilere mektup yazıp Türkiye'yi şikayet etmen ipliğini pazara çıkarmıştır.