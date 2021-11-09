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Pandemide 5. dalga mı geliyor? Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklamalar

Pandemide 5. dalga mı geliyor? Bilim Kurulu Prof. Dr. Ateş Kara'dan kritik açıklamalar

Pandemide 5. dalga mı geliyor? Virüs ilaçları çözüm olacak mı? Çocuklar aşı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Korona ile mücadelede neredeyse 2 yıl geride kalırken rehavet etkisini göstermeye başladı. Hem vaka sayıları hem can kayıpları günden güne artmaya başladı. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara NTV yayınında özellikle aşısızlarda kayıp görüldüğünü söyledi.

Prof. Kara, "Rakam yükseliyor aşılı olanlar hastaneye gelmiyor, hafif geçiriyorlar. Aşısız oranlarda çok ciddi can kaybediyoruz. Önümüzdeki dönemde önlemlere sıkı sıkıya uymamız gerekiyor." dedi.

Koronavirüs ilaçları

Koronavirüs ilaçlarına yönelik bir değerlendirmede de bulunan Kara "Virüsün ilk alındığı zaman etkinliğinin yüzde 50'lerin üzerinde olduğu görüldü. Oldukça başarılı olacağını düşündüğümüz ilaçlar ama aşıdaki  kadar başarılı olmasını beklediğimiz ilaçlar değil" dedi.

Çocuklar aşı olacak mı?

Prof. Kara okullarda vaka sayılarının artması durumunda hızla aşılama gerektiğini bildirdi.

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