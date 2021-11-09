Şenol Güneş Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Ali Koç kararını verdi

FENERBAHÇE'de Vitor Pereira'nın sallantıda olan koltuğu için ŞEnol Güneş ismi gündeme getirildi. Başkan Ali Koç'un Şenol Güne ile görüşeceği iddia edildi...

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İşte Şenol Güneş ve Fenerbahçe gerçeği! Ali Koç'un teknik direktör kararı...

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Kasım 09, 2021 08:071dk okuma

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sallantıda olan koltuğu için farklı iddialar ortaya atılırken özellikle sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş'in başkan Ali Koç ile görüşeceğine dair dedikodular alevlendi. Sarı lacivertli yönetim ise teknik direktör konusundaki kararını netleştirdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 12. Süper Lig maçında 6 galibiyet elde edebilen Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefinde. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada bulunan sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam, kadrodaki yetenekli oyunculardan yeterli verim alamaması ve sistem ısrarı sebepleriyle taraftarın da tepkisini çekmiş durumda.

Fenerbahçe Şenol Güneş ile görüşecek mi?

Denizlispor maçının ardından yönetimin Vitor Pereira ile yollarını ayıracağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Fenerbahçeli yorumcuların büyük bölümü de bu yönde görüş bildirirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Tarabya'da Şenol Güneş ile görüşeceği iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray derbisi dönüm noktası

Ancak sarı lacivertlilerin Şenol Güneş veya başka bir teknik adamla ilgili şu an bir girişimi bulunmuyor. Kayserispor maçında skoru 2-2'ye getiren geri dönüşün ardından yönetimin devam kararı aldığı Vitor Pereira için milli ara sonrası oynanacak Galatasaray maçı belki de dönüm noktası olacak.

Şenol Güney'e teklifler var ama...

Ligde Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da çalıştıran, son olarak da A Milli Takım'da görev alan Güneş, bir süredir takım çalıştırmıyor. Siyah-beyazlılarla 2 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Güneş'e Süper Lig'den de birçok teklif var. Hocalarıyla yollarını ayıran ekipler Şenol Güneş ile temasa geçse de tecrübeli teknik adamın olumlu geri dönüş yaptığı bir teklif olmadı.