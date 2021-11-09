BIST 1.612
DOLAR 9,72
EURO 11,29
ALTIN 570,28
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Şimdi ailece eğlenme zamanı

Facebook belgelerini sızdıran 'muhbir' Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Çocuklara, topluma zarar veriyor

Facebook belgelerini sızdıran 'muhbir' Avrupa Parlamentosu'nda konuştu: Çocuklara, topluma zarar veriyor

Facebook eski çalışanı Haugen, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) çeşitli komitelerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği ortak oturumda konuştu. Haugen, Facebook'un toplumun sağlığına ve güvenliğine zarar verdiğini söyledi.

Abone ol

Facebook şirket yönetiminin, Facebook ve Instagram'ı daha güvenli hale getirmenin yollarını bildiği halde uygulamadığını belirten Haugen, Facebook'un her zaman kar etmeye öncelik verdiğini vurguladı.

Haugen, "Facebook ürünlerinin, çocuklara zarar verdiğine, fikir ayrılığını körüklediğine, demokrasimizi zayıflattığına inandığım için buradayım." ifadesini kullandı.

Şirketin uygulamalarının ağır sonuçları olduğuna dikkati çeken Haugen, "Facebook platformu, toplumumuzun sağlığına ve güvenliğine zarar veriyor." dedi.

Haugen, ticari eylemlerin halk ve toplum çıkarlarıyla çatıştığında demokrasilerin devreye girerek yeni yasalar yapması gerektiğini kaydetti.

AB Dijital Hizmetler Yasası'na övgü

Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuyu ciddiye almasından mutluluk duyduğunu belirten Haugen, AP'de onay süreci devam eden Dijital Hizmetler Yasası'nın "küresel bir standart" belirleme potansiyeli olduğunu anlattı.

Haugen, AB mevzuatının diğer ülkelere de ilham kaynağı olabileceğini, yasanın firmalara karşı katı biçimde uygulanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Facebook yönetimince yapılan seçimlerin çocuklar, kamu güvenliği ve demokrasi için büyük bir sorun olduğuna dikkati çeken Haugen, Facebook'un kendi ticari çıkarlarını güvenlikten öncelikli tuttuğunu ifade etti.

Haugen, Facebook'un "bölünmeyi, aşırıcılığı ve kutuplaşmayı güçlendiren bir sistem" kurduğunu belirtti.

İnternete yönelik yeni kurallar oluşturulması gerektiğinin altını çizen Haugen, daha güvenli ve keyifli bir sosyal medyanın mümkün olduğunu söyledi.

Haugen, Facebook'un karanlıkta çalışmasına izin verilirse, bunun sonucunun daha kötü olacağını iddia etti.

"Büyük bir risk alarak" ortaya çıktığını anlatan Haugen, şimdi harekete geçilmesi gerektiğini, Facebook'la ilgili açıkladığı bilgilerin kamu yararına olduğunu savundu.

Haugen, Facebook belgelerini sızdırmıştı

"Facebook Muhbiri" olarak bilinen Frances Haugen, şirket içi belgeleri çeşitli medya kuruluşlarına ve ABD'deki federal birimlere sızdırmıştı.

Haugen, daha sonra Facebook hakkında Kongreye verdiği ifadede, şirketin zararlı içeriği yaymama sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini belirtmişti.

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini anlatan Haugen, 2020'de Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kaldırdığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

Facebook yönetimi ise Haugen'in iddialarını "yanıltıcı" olarak nitelendirmişti.

Daha önce Londra, Lizbon ve Berlin'de de yetkililerle bir araya gelen Haugen'in Brüksel'den sonra Paris'e gitmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
Hastaneye gidip de korona olanların ve ölenlerin sayısı artıyor! 11 bin kişi öldü
Hastaneye gidip de korona olanların ve ölenlerin sayısı artıyor! 11 bin kişi öldü
Hakan Ural aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Hakan Ural aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon
Polislikten komiser yardımcılığına sınavı sorularını dağıtan FETÖ'cülere operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Savaşın eşeğine gelmişlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Savaşın eşeğine gelmişlerdi
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Alman Başbakan Merkel'i en çok zorlayan iki konu! Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusu
Alman Başbakan Merkel'i en çok zorlayan iki konu! Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusu
Türkiye'de 367 yeni yerleşim daha doğal gaza kavuşacak
Türkiye'de 367 yeni yerleşim daha doğal gaza kavuşacak
Kastamonu'da korkunç kaza! İş makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti
Kastamonu'da korkunç kaza! İş makinesinin içine düşen işçi hayatını kaybetti
İngiltere'de Sinovac aşısı kararı 24 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
İngiltere'de Sinovac aşısı kararı 24 Kasım'dan itibaren geçerli olacak