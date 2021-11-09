Mehmet Ağar'dan Mehmet Eymür'e cevap! Mehmet Ağar'ın hastalığı ne?

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün kendisi hakkındaki 'kokain kullanıyor, onun için burun ameliyatı oldu' iddiasına hasta yatağından cevap verdi. Mehmet Ağar'ın hastalığı ne? Nerede tedavi oluyor? İşte ayrıntılar...

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MİT'in Kontrterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür, Mehmet Ağar'la ilgili de şok bir iddiada bulundu. 'Mehmet Ağar'ın gücü gayrimeşru hayattan geliyor bence" diyen Eymür, "Kokain kullandığı için burun ameliyatı olmak zorunda kaldı" iddialarında bulundu. Mehmet Ağar, Tolga Şardan aracılığıyla Eymür'ün iddiasını yalanladı.

Mehmet Ağar'ın hastalığı ne?

"Mehmet Ağar’a, tedavi olduğu sağlık kampında telefonla ulaştım" diyen Tolga Şardan, "Geçtiğimiz aylarda sıkıntılı bir prostat ameliyatı geçirdiğini yakın çevresinden duymuştum. Bir-iki cümlelik sohbetin ardından doğrudan konuya girdim. Eymür’ün iddialarını ve hakkındaki diğer iddiaları hatırlattım bir kez daha." diyen Şardan yazısına şöyle devam etti:

Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olurdu!

"Kesinlikle yanıt vermeyeceğini, konuşmak istemediğini belirtti. Sağlık sorunu bulunduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Zamanı geldiğinde, konuşmak gerekirse söyleyecekleri olabileceğini anlattı. Ağar, Eymür’ün iddialarının doğru olup olmadığını konuşmaya bile gerek olmadığını söyledi. “Eğer söyledikleri doğru olsaydı; MİT Müsteşarı olarak emekli olurdu” cümlesini kurdu.

Burun ameliyatını kokain çektiği için mi oldu?

Bir de Eymür’ün “Burun ameliyatı oldu” açıklamasını yanıtladı, Ağar: “Yıllar önce Çapa’da olduğum burun ameliyatı. Burnumun içinde kemik parçası vardı. Deviasyon dedikleri. Ameliyatlarım devletin kayıtlarındadır” cevabını vermekle yetindi.