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Gram altın 569 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı

Gram altın 569 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı

Haftaya 566 liradan başlayan gram altın zirvesini yenileyerek 569 liraya yükseldi. Ons altın fiyatları, dolar fiyatlarının düşmesiyle son 2 ayın zirvesi olan 1.821 doların üzerine yükseldi.

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Altın fiyatları yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın gün içinde 569 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaştı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 569 lira seviyesinden işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta 1818 dolara kadar yükselerek kapanışını da yine bu seviyeden yapan ons altın, yeni haftaya 1820 dolar seviyesinden başladı. Ons, gün içinde 1818-1920 aralığında seyretmeye devam ediyor.

İstihdam verileri sonrasında çıktı
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından 10 yıllık tahvil faizinin gerilediğini, altının ons fiyatının ise yükselişe geçtiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, veri gündeminin ise zayıf olduğunu kaydetti.

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