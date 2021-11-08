Konya'da deprem! Son dakika depremleri

Son dakika depremleri... Konya akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre Konya Meram'da saat 20.43'te 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Son dakika depremleri... Konya akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre Konya Meram'da saat 20.43'te 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin merkezinin Meram olduğunu doğrularken sosyal medya hesabından gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Murat Kurum: Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, twitter adresinden geçmiş olsun dileklerini paylaşırken gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise gelişmeleri takip ettiklerini söylerken vatandaşlardan panik yapmamalarını istedi.

Ayrıntılar geliyor...