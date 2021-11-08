BIST 1.609
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 567,20
HABER /  GÜNCEL

Konya'da deprem! Son dakika depremleri

Konya'da deprem! Son dakika depremleri

Son dakika depremleri... Konya akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre Konya Meram'da saat 20.43'te 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Abone ol

Son dakika depremleri... Konya akşam saatlerinde depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'ne göre Konya Meram'da saat 20.43'te 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD depremin merkezinin Meram olduğunu doğrularken sosyal medya hesabından gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Murat Kurum: Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, twitter adresinden geçmiş olsun dileklerini paylaşırken gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise gelişmeleri takip ettiklerini söylerken vatandaşlardan panik yapmamalarını istedi.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel ataması yapılacak
Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel ataması yapılacak
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı
Yerli otomobil TOGG'da son durum toplantıda ele alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık
Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki: Neresinden tutarsanız alçaklık
Cezaevinde kemerle asılı bulunan avukatın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar
Cezaevinde kemerle asılı bulunan avukatın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar
Sultan Alparslan eşleri kaç tane ilk eşi Akça Hatun'dan kaç çocuğu var?
Sultan Alparslan eşleri kaç tane ilk eşi Akça Hatun'dan kaç çocuğu var?
Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı
Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yakın adamı Recep Vardi itirafçı oldu
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yakın adamı Recep Vardi itirafçı oldu