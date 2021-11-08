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Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor

Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor

Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacağını söyleyen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, 2016'daki gibi yüzde 25 veya daha fazla zam beklendiğini açıkladı.

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TÜRKİYE'de 7 milyon çalışan 2022 yılı için yapılacak asgari ücret görüşmeleri için gün sayıyor. Aralık ayında belirlenecek olan asgari ücret zam miktarı için şimdiden fikirler belirtilmeye başlandı. Enflasyona göre belirlenecek olan asgari ücret geçtiğimiz yıl enflasyonun üzerine yüzde 7 koyularak belirlenirken bu yıl da enflasyona bağlı olarak büyük bir artış bekleniyor.

"2016'daki gibi yüksek bir zam bekleniyor"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Bloomberg HT'ye asgari ücrete 2016 yılındaki gibi yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi. Altınsaç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor."

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