FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yakın adamı Recep Vardi itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde yer alan Recep Vardi, yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile yakın çalışan Vardi itirafçı oldu.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında molla olan Recep Vardi itirafçı oldu.

Vardi, Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yardımcı doçentken 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 672 Sayılı KHK ile ihraç edildi. Hakkında yürütülen soruşturmada Vardi'nin örgüt içinde 'manevi büyük' olarak nitelendirilen 'molla'lardan olduğu belirlendi.

Dört yıl saklandı

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan Vardi, örgütün gaybubet evlerinde 4 yıl boyunca saklandı. Sık sık ev değiştiren Vardi, 21 Ekim'de yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) oluşturulan özel ekip şüpheliyi Ankara'ya getirerek sorguya aldı.

Gülen'in mollaları eğitti

İtirafçı olmak isteyerek örgüte dair bildiklerini anlatan Recep Vardi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. TEM polisinin yaptığı çalışmalarda Vardi'nin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bizzat eğittiği örgütün sözde mollaları Ergün Çapan ve Hüseyin Yağmur'dan 8 yıl eğitim aldığı belirlendi. Vardi'nin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'le irtibatı çıktı.

Mahremlerin mollası

Recep Vardi, örgüte ait Kaynak Holdingde çalıştığı sırada sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz'la tanıştı. Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içiresinde molla olarak faaliyet yürütmeye başladı. Vardi'nin mahrem yapılanma içerisinde üst düzey faaliyet yürüten bölge sorumlularıyla yüz yüze ve operasyonel hatlar üzerinden sık sık irtibat kurduğu belirtildi.