Abdurrahman Dilipak şiddetle önerdi hayat pahalılığını düşürür

Abdurrahman Dilipak, Haberler.com'un Youtube kanalına konuk oldu. Hayat pahalılığına çözüm olarak keneviri öne süren Abdurrahman Dilipak, mevcut hayat pahalılığının üstesinden kenevir ile gelinebileceğini söyledi.

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Abdurrahman Dilipak, konuk olduğu Youtube kanalında hükümete vatandaşın en çok dert yandığı fahiş fiyatlara ilişkin bir çözüm önerisinde bulundu.

Abdurrahman Dilipak kenevirin faydalarından bahsederek, "Eğer dünyada sadece 5 bitki olsaydı, insanlar ve hayvanlar asgari seviyede ihtiyaçlarını karşılayabilirlerdi. Bunlardan bir tanesi de kenevir. Kenevir sıfır atıkla her şeyi kullanılabilen, sadece kendisine değil çevresine de inanılmaz katkılar sağlayan bitki. Kenevir bir ormandan daha fazla oksijen sağlayabiliyor. Daha fazla oksijen, daha fazla sağlık anlamına geliyor." dedi.

"Kenevir, Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir"

Öte yandan kenevirin Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabileceğinden bahseden Dilipak, "Tohumundan elde ettiğimiz yağ, insanları birçok hastalıklara karşı korumaktadır. Kansere karşı da, alzheimera karşı da sizi koruyacaktır. Bu yağı isterseniz mazot yerine de, benzin yerine de kullanabilirsiniz. Enerji ihtiyacı için organik bazlı bir yakıt elde edebilirsiniz. Kenevir, Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayabilir." dedi.

"İtfaiyeci, asker ve polislerimizin kenevir tekstili kullanması gerekiyor"

Kenevirin tekstil üretiminde de kullanılması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Dilipak, "Kenevirden tekstil üretebilirsiniz. Ortasında selüloz var. Sigara kağıdı da bundan yapılıyor, çimento torbası da. 50 kilo yük kaldırabilen bir selülozdan bahsedebiliyoruz. Aynı zamanda sigara kağıdı kadar da inceltebiliyorsunuz. Bu kadar inceltilmesine rağmen kibriti çakınca hemen alev almıyor. 700 derecede alev alıyor. Dolayısıyla bütün itfaiyeci, asker ve polislerimizin kenevir tekstili kullanması gerekiyor. Mikrop barındırmıyor, hastane ve otellerimizde de kullanılmalı." açıklamasında bulundu.

Pahalılığı düşürür

Kenevir ile hayat pahalılığının önüne geçileceğini belirten Dilipak, "Domates bahçesinin içine ektiğiniz zaman daha fazla oksijen verdiği ve haşerat gelmediği için zirai ilaç ve gübre kullanmıyorsunuz. Böylece verim ve kalite artıyor. Zirai ilaç ve gübre kullanılmadığı için, maliyet düşeceği için pahalılığı da düşürecek." ifadelerini kullandı.