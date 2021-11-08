Yargı dizisi 8. bölüm final sahnesine Engin damga vurdu 125 binin üzerinde tweet atıldı

Kanal D’nin herkesi ekranlara kilitleyen dizisi 'Yargı', dün akşam yayınlanan 8'inci bölümünde yine şaşırtıcı bir finale imza atıldı. Dizide Engin’in, gerçek katilin babası Yekta olduğunu söyledi.

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Kanal D’nin sevilen dizisi 'Yargı', dün akşam yayınlanan 8'inci bölümüyle sosyal medyayı salladı.

Sürükleyici hikayesiyle son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan, Kanal D'de ekranlara gelen Yargı, 7 Kasım Pazar akşamı yine seyir keyfi yüksek bir bölümle ekrana geldi.



Engin’in katil olduğuna dair tüm delillerin yavaş yavaş ortaya çıktığı Yargı dizisinde, Ilgaz ve Ceylin ise Osman’ın masumiyetini kanıtlamak için kolları sıvadı.



Cesedi bagajında sakladı

Bu sefer oğlu Çınar’ı yalnız bırakmamayı seçen Metin’in, bölüm boyunca Zafer’in cesedini bagajında sakladığı anlar, izleyenlere gergin dakikalar yaşattı.



Metin'in arabasının bagajında bulunan cesedin ve silahın beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolması izleyenlerin kafasında pek çok soru işareti bıraktı.

Katilin babası olduğunu söyledi

Tilmenler'in evinde bulunan kan örneği ile İnci’nin kanının eşleşmesiyle tutuklu yargılanması talep edilen Engin’in, son anda İnci’nin katilinin babası Yekta olduğunu söylemesi seyirciyi büyük şaşkınlığa uğratırken, Yargı’nın bir sonraki bölümünde olacaklara dair merakı zirveye taşıdı.

Dizi hakkıda 125 binin üzerinde tweet atıldı

Yargı, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Tüm mecralarda yaklaşık yedi milyon erişim elde eden dizi, #Yargı ve #Hakikat hashtagleri ile tüm gece boyunca TT (Twitter gündemi) listelerinde yer aldı. Dizi hakkında 125 binin üzerinde tweet atıldı.



Oyuncu kadrosu

Yargı'nın kadrosunda; Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.



