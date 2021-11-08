AK Partili İBB kadın meclis üyelerinden Lütfü Türkkan'a tepki

AK Partili Kadın Meclis Üyeleri, Bingöl’de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a tepki gösterdi. Türkkan’ı kınayan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, “Kuran'da vücut bulmuş şehadet mertebesini sapkın hayal dünyasının iğrenç dehlizlerine konu eden bu zavallı zat, kameralar önünde tarihi bir ayıba imza atmıştır” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grubu’na mensup kadın meclis üyeleri, Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir şehit yakınına küfretmesi üzerine basın açıklaması yaptı. Türkkan’ı kınayan meclis üyeleri, edilen küfrün Türk milletinin tüm şehitlerine, bayrak hassasiyetimize, evladının mezarı başında yaşlı gözlerle dua eden şehit annelerine edildiği belirtildi.

“Yüzü kızarmadan, pişmanlık emaresi göstermeden hakaret etmiştir”

AK Partili Kadın Meclis Üyeleri adına açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Millete tahammülü olmayan, kutsala saygısı bulunmayan, Kuran'da vücut bulmuş şehadet mertebesini sapkın hayal dünyasının iğrenç dehlizlerine konu eden bu zavallı zat kameralar önünde tarihi bir ayıba imza atmıştır. Bir şehit yakınına, bir kadına, milletin tertemiz sineli evlatlarına asla utanmadan, asla yüzü kızarmadan, pişmanlık emaresi göstermeden hakaret etmiştir. Bu küfür, yalnızca bir şahsa basit bir öfke anında söylenmiş bir söz değildir. Bunun çok ötesindedir. Bu küfür, Türk milletinin tüm aziz şehitlerine, göklerde şan ve şerefle dalgalanan bayrak hassasiyetimize, evladının mezarı başında yaşlı gözlerle dua eden şehit annelerine edilmiştir. Bu küfrün çıktığı çukurun sahibini milletimiz çok iyi tanıyor” açıklamasında bulundu.

“Şehit ailelerine, bacılarına sapıkça küfreden millet ittifakının siyasetçilerine karşı başta kadınlarımız olmak üzere tüm kesimlerin daha dikkatli olması çağrısında bulunuyoruz”

Lütfü Türkkan hakkında gereğinin yapılmasını istediklerini belirten Başkan Döğücü, “Bu skandalın sorumlusu olan zat içinse, milletvekilliğinin düşürülmesi için tüm siyasi parti gruplarının devreye girerek hukuk özelinde Gazi Meclis Çatısı altında gereğini yapmasını diliyoruz. Son söz olarak, ilçe binalarında kadınların başlarına neler geldiği medyaya yansıyan, şehit ailelerine, bacılarına sapıkça küfreden millet ittifakının siyasetçilerine karşı başta kadınlarımız olmak üzere tüm kesimlerin daha dikkatli olması çağrısında bulunuyoruz. Cumhur ittifakı olarak, Türkiye'yi, aziz şehitlerimizi, milli ve manevi bütünlüğümüzün tüm unsurlarını önceleyen siyaset anlayışıyla çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.