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Oxford Üniversitesi hocası üçüncü doz için uyardı Üçüncü doz endemiye çevirecek

Oxford Üniversitesi hocası üçüncü doz için uyardı Üçüncü doz endemiye çevirecek

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. James Naismith, İngiltere'nin salgında en kötü süreci geride bıraktığını ve üçüncü doz aşıların pandemiyi endemiye çevireceğini savundu.

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ortaya çıkan yeni mutasyonlar salgının sona ermesine yönelik öngörüleri zorlaştırıyor.

Aşılama kampanyasında en başarılı ülkeler arasında başı çeken İngiltere’de uzmanlar umut dolu açıklamalarda bulundu. Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. James Naismith, İngiltere’nin salgında en kötü süreci geride bıraktığını savundu.

Prof. Dr. Naismith, üçüncü doz aşının pandeminin endemiye dönüşmesinde kritik rol oynadığını belirtirken, bu noktada genç nüfusun en önemli grup olduğunu söyledi. Üçüncü dozların uygulamasıyla birlikte vaka, ölüm ve hastaneye yatış oranlarının düşeceğini belirten Prof. Dr. Naismith, corona virüsünün ciddi bir hastalık olmaktan çıkacağını öne sürdü.

BBC’s Radio 4 Today programına konuşan Prof. Dr. Naismith, “Aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar süreceği ve ne kadar gencin aşı olduğu önemli. Ancak benim endişem aşılamanın yoksul ülkelerde yavaş ilerlemesi. Virüs onlarla daha uzun süre olmaya devam edecek” dedi.

YıllıEğitim Bakanı Nadhim Zahawi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere’nin pandemiden endemiye geçen ilk ülke olacağını iddia etti. Zahawi, “Hükümetimizin planı pandemiden endemiye geçen ilk büyük ekonomi olmak ve yıllık aşılama programına sahip olmak” ifadelerini kullandı.

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