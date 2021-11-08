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Hakan Çalhanoğlu Milano derbisi sonrası spor basınının gündeminde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakan Çalhanoğlu Milano derbisi sonrası spor basınının gündeminde

İtalyan spor basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun dün oynanan Milan-Inter derbisindeki performansını övdü.

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Serie A'nın 12. haftasında 1-1 sona eren Milano derbisinde Inter'in golünü atan Hakan Çalhanoğlu, sergilediği futbolla dikkatleri çekti.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, keyifli geçen maçta Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i öne geçirmesine karşın, bu üstünlüğün sadece 6 dakika sürdüğü ve Stefan De Vrij'in kendi kalesine attığı golle Milan'ın eşitliği yakaladığını aktardı.

Gazete, performans değerlendirmesinde Hakan Çalhanoğlu'na 7 puan verip, 27 yaşındaki Türk futbolcunun Inter'de maçın en iyisi olduğunu belirtti.

Milli oyuncunun, Milan'da oynadığı dönemdeki performansını Inter'e de taşıdığı ve sahanın her yerine ayak bastığı ifade edildi. Hakan'ın, yaptığı baskıyla takımına önce penaltı kazandırdığı, ardından da penaltıyı gole çevirerek Inter'i öne geçirdiği kaydedildi.

Corriere dello Sport ise Hakan Çalhanoğlu'nu derbideki performansıyla Inter adına "Maçın en iyisi" seçip, 6,5 puan verdi.

Milli oyuncunun 10. dakikada yaptığı baskıyla penaltı kazandırdığı ve bunu gole çevirdiği belirtilirken, maçı yaşayan isimlerin başında geldiği vurgulandı.

Çalhanoğlu'nun, eski takımı Milan'ın taraftarlarınca maç içinde sürekli ıslıklandığı kaydedilirken, milli oyuncunun da penaltıyı gole çevirdikten sonra Milan tribünlerine yaptığı hareketten kaçınabileceği ifade edildi.

Gazetede çıkan bir başka haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun önce penaltı kazandırıp, ardından da takımın penaltıcısı Lautaro Martinez'den izin alarak yaptığı atışı gole çevirerek Milan taraftarlarını iki kere vurduğu dile getirildi.

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