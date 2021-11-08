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Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve ara tatil toplantısı! 81 ilin müdürleriyle görüştü

Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve ara tatil toplantısı! 81 ilin müdürleriyle görüştü

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın politikaları doğrultusunda belirlenen gündem konularını paylaşmak ve çeşitli görüş alış verişinde bulunmak üzere tüm genel müdürlerin de hazır bulunduğu toplantıda 81 ilin millî eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

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MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen toplantıda kararlılıkla devam eden Yüz Yüze Eğitim süreci başta olmak üzere 15-19 Kasım tarihleri arasındaki birinci ara dönem ve bu dönemde uygulanacak öğretmenlerin mesleki çalışma programı, 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıkları gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda bugüne kadar yüz yüze eğitim sürecinin başarılı ve kontrol edilebilir bir şekilde yönetildiği ifade edilirken ara tatilden sonra da sürecin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. Ayrıca, Bakan Özer'in daha önce duyurduğu gibi öğretmenlerin birinci ara dönemdeki mesleki çalışma programlarına çevrim içi yöntemle katılabilecekleri, dolayısıyla bu süreçte izinli sayılacakları ifade edildi.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy ile birim amirleri katıldı.

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