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Manisa'da okul kantininden çiğ köfte yiyen 55 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Manisa'da okul kantininden çiğ köfte yiyen 55 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içtikten sonra rahatsızlanan 55 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaya başladı. Bunun üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.

Okula çok sayıda ambulans yönlendirildi. Zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Numune alındı

Polis soruşturma başlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere gıdalardan numune aldı.

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