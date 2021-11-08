Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama Irak Başbakanı Kazimi'ye yapılan saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu, Kazımi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kazımi’nin konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını hatırlatarak, başsağlığı diledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi’ye iletti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Sayın Bakanımız, Irak Başbakanının konutuna insansız hava araçlarıyla yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığımızı yineleyerek, başsağlığı dilemiştir. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini de Başbakan Kazımi’ye iletmiştir."