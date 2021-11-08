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Konut fiyatları yüzde 65 artacak uyarısı! Şimdi almanın tam zamanı

Konut fiyatları yüzde 65 artacak uyarısı! Şimdi almanın tam zamanı

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, ev almak için en doğru zamanın şu an olduğunu belirterek, konut fiyatlarının maliyetlerden dolayı yüzde 60-65 oranında artacağını söyledi.

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Türkiye'de konut fiyatları her geçen gün değerine değer katıyor. Özellikle Merkez Bankası'nın son faiz indirimi sonrası hareketlenen kur ile kamu bankalarının konut kredisindeki faiz indiriminin konut satışlarını hareketlendireceğine dair haberler sonrası, konuyla ilgili Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas da önemli açıklamalarda bulundu.

Elmas, bu dönemde yatırım amaçlı konut alanların pişman olmayacağını belirtti.

Ev fiyatlarının yaklaşık yüzde 60-65 oranında artacağını vurgulayan Elmas'ın, ifadeleri şu şekilde;

Konut fiyatları artmış durumda

"Konut fiyatları şu an yüzde 35 artmış durumda ama maliyetler yüzde 100 artmış durumda. Herkes bunu teyit edebilir. Demir fiyatlarının değişimini internete yazarak öğrenebilirsiniz. Bakın geçtiğimiz ay 7 bin 300 lira olan bir şey bugün 8 bin 300 lira değerinde. 2 ay önce 6 bin 700 lira olan bir şey bugün 8 bin 300 lira.

Yani inanılmaz bir maliyet artışı söz konusu. Ama konut aldıkları zaman bizim gibi firmalardan, bir miktar peşin veriyorlar. 36 ay sıfır faizli taksitler yapıyoruz. Ya da bankadan kredi kullanıp 10 yıl vadeli, bir miktar faizler yüksek gelebilir ama 1,35 falan gibi; ama o 1'e düştüğü zaman konut fiyatları yüzde 30 artar.

Doğru olan şimdi almak

Doğru olanı şimdi alıp kullanıp belki 6 ay 1,37'den ödeyip, orada bir miktar maliyete razı olup, daha sonra faizler düştüğü zaman  faizi düşürme hakkı var tüketicinin.

İnşaat firmaları olarak ciddi anlamda arada kalarak bu işleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu da halkımız için çok iyi bir fırsat. Her halükarda maliyet artışları konut fiyatlarına yansıyacak.

Yüzde 65'lik artış söz konusu

Önümüzde yüzde 60-65'lik maliyetin yansıması gereken bir rakam söz konusu. Tabii bu 1 ayda 2 ayda yansıyacak bir rakam değil. Onu yaparsak da satamayız kimseye. Dolayısıyla böyle mecburen aylara bölerek satacağız. Bundan sonra konut almadığınız her ay yüzde 5 daha pahalıya alacaksınız.

Çünkü bu aradaki yüzde 60'lık dilim aylık yüzde 4-5 gibi fiyat geçişiyle yansıyacak.
Zaten  son 3 aydır aylık yüzde 4 oranında konut fiyatları artıyor. Yani doğru bir zamandır konut almak için. Arz da az. Ben tavsiye ederim Türkiye'de konut fiyatları dolar bazında da çok düşük."

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