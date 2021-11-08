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TÜSİAD ekonomistinden asgari ücret açıklaması: 2016 yılındaki gibi...

TÜSİAD ekonomistinden asgari ücret açıklaması: 2016 yılındaki gibi...

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete 2016 yılındaki gibi bir zam beklediğini söyledi.

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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete yüzde 25 civarında bir zam yapılacağı öngörüsünde bulundu. Bloomberg HT’ye konuşan Altınsaç'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor.”

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