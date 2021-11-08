AÖF vize sınav giriş belgesi yayınlandı mı AÖF sınav giriş belgesi çıkarma e-devlet

Eğitim hayatını Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) üzerinden sürdüren öğrenciler AÖf 1. dönem vize sınavları ne zaman yapılacak, AÖF vize sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır sorusu gündemde. AÖF vize sınavları 27-28 Kasım'da yapılacak. AÖF sınav giriş belgesinin 10 gün içinde erişime açılması bekleniyor.

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Üniversitelerdeki lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği vize sınav takvimini sorguluyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?

AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim yılı AÖF sınavları yani ara sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da sınavların tarihini sorguluyor. İşte, AÖF güz dönemi sınav takvimi...

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman:

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

Sınavların 27-28 Kasım'da yapılacak olmasından dolayı sınav yerlerinin de 15 Kasım haftasında açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili ilerleyen günlerde resmi açıklama yapılacak.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak:

AÖF güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Dönem sonu sınavı ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav tarihlerinin Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebileceği belirtildi.

AÖF sınavı online mi olacak:

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. En son yapılan yaz okulu sınavı yüz yüze gerçekleştirildi.