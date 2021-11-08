İtiraf sırası Aslı Aydıntaşbaş’ta! 1 Mart 2015'teki yazısı yeniden gündem oldu

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Duran Kalkan, çözüm sürecinde "Avrupa'dan Türkiye ile savaşın" talimatı aldıklarını itirafı sonrası gözler, PKK'nın o dönem silah bırakma ihtimalinden endişe eden çevrelere tercüman olan bir yazı kaleme alan Aslı Aydıntaşbaş'a çevrildi.

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Duran Kalkan’ın PKK'nın arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf etti.

Örgüte yakın bir siteye konuşan Kalkan, “Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü” açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, "İtiraf sırası Aslı Aydıntaşbaş'ta" başlıklı köşesinde Kalkan'ın itiraflarıyla ilgili Aydıntaşbaş ayrıntısına dikkat çekti.

PKK’nın silah bırakma ihtimalini içeren Dolmabahçe Mutabakatı’nın ardından PKK'nın silah bırakma ihtimalinden endişe edenlerin açıklamalarına yer veren Aydıntaşbaş'ın "Kürtler bizi sattı mı?" başlıklı yazısı çok konuşulmuştu.

1 Mart 2015'te Milliyet'teki köşesinde Aydıntaşbaş'ın yazısını PKK'lı Kalkan'ın açıklamaları altında değerlendiren Likoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Kürtler bizi sattı mı” başlıklı bir yazı kaleme alan Aslı Aydıntaşbaş, devamında şu ifadelere yer vermişti: “Dün, HDP ve hükümet arasındaki ortak açıklamadan sonra telefonlarım susmadı. Eş dost, benim HDP’yi yakından izlediğimi bilen tanıdıklar, hep aynı kaygıya kapılmıştı: HDP, Çözüm Sürecinin yüzü suyu hürmetine AK Parti’yle anlaştı mı?”

Evet, Aslı Hanım! PKK’yı Avrupa’nın savaştırdığını Duran Kalkan’dan öğrendik, Kürt çocuklarını kendi kirli çıkarlarına kurban etmek isteyenleri de sizden öğrenebilir miyiz?"