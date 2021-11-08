İYİ Parti'den AK Parti'ye Lütfü Türkkan cevabı: Biz geri çekiyoruz onlar yükseltiyor

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit abisine ettiği ağır küfürün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den gelen eleştirilere İYİ Parti'den yeni bir tartışma başlatacak cevap geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz hata yapanları geri çekebiliyoruz, AK Parti makamında yükseltiyor” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, bugün İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın görevden ayrılmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi.

Hiçbir gerekçenin Lütfü Türkkan’ın hakaretini meşrulaştıramayacağını söyleyen Ağıralioğlu, millete hakaret edilmeyen bir Türkiye vaat ettiklerini ve bu yüzden böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir." dedi.

Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Biz geri çekiyoruz siz makamını yükseltiyorsunuz!

Ağıralioğlu “İktidara bu vesileyle duyurmuş olalım: Biz hata yapınca hatasının sorumluluğunu üstlenen, bedelini ödeyen, özür dileyebilen ve yanlışlarla yüzleşebilen bir partiyiz” dedi ve ekledi:

- Siyasette bazen böyle yanlışlar olabilir ama bunlardan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak milletin devlete hürmetine ve siyasete güvenine zarar verir.

- Bu, iktidara geldiğimizde hata yapan siyasetçilerimize ve bürokratlarımıza ne yapacağımızın da göstergesidir.

- AK Parti şunu unutmamalıdır: Biz hata yapanları geri çekebiliyoruz. Biz hata yapanları makamından el çektiriyoruz, siz makamında yükseltiyorsunuz.