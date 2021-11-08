BIST 1.599
DOLAR 9,72
EURO 11,25
ALTIN 568,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesindeki yemekhaneyi su bastı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesindeki yemekhaneyi su bastı

Akkuyu NGS şantiyesi bölgesinde, şiddetli yağış nedeniyle yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Şirketten yapılan açıklamaya göre binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle yaşandı.

Abone ol

Akkuyu Nükleer A. Ş'den yapılan yazılı açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı.

Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi." ifadeleri kullanıldı.

Çatı onarımı tamamlandı

Talebi değerlendiren teknik personelin, çatının onarımını ivedilikle gerçekleştirerek tüm sızıntıları giderdiği aktarılan açıklamada, binanın normal işlevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'nin, inşaat personeline ait yerleşim alanlarındaki yemekhaneler ve hizmet odalarının onarım ve bakımından sorumlu yüklenici firmalarının faaliyetlerini denetleyerek, inşaat sahasındaki işçilerin güvenliğini ve rahat çalışma koşullarını sağlamak için tüm önlemleri aldığı kaydedildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rus mühendis aradığı aşkı Akkuyu Nükleer Santralinde buldu
Foto Galeri Rus mühendis aradığı aşkı Akkuyu Nükleer Santralinde buldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Afganistan'da açlığın pençesinde kalan aileler kızlarını satılığa çıkardı
Afganistan'da açlığın pençesinde kalan aileler kızlarını satılığa çıkardı
İlham Aliyev Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
İlham Aliyev Hulusi Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Turan Cihan Şimşek evli mi sevgilisi Sinem Şimşek kimdir yaşı kaç?
Turan Cihan Şimşek evli mi sevgilisi Sinem Şimşek kimdir yaşı kaç?
Devlet Bahçeli'nin danışmanından Cem Yılmaz'a sert sözler: Seni kurtaran olmayacak!
Devlet Bahçeli'nin danışmanından Cem Yılmaz'a sert sözler: Seni kurtaran olmayacak!
Zonguldak'ta fındık yerine kivi ekti kazancı 3 kat arttı
Zonguldak'ta fındık yerine kivi ekti kazancı 3 kat arttı
10 Kasım şiirleri kısa ilkokul 2. sınıf 3. sınıf için 3 kıtalık 10 Kasım şiirleri
10 Kasım şiirleri kısa ilkokul 2. sınıf 3. sınıf için 3 kıtalık 10 Kasım şiirleri
Rusya panikte! Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir lazım
Rusya panikte! Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir lazım
Trabzonspor borsada da rakiplerine fark arttı! Haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı
Trabzonspor borsada da rakiplerine fark arttı! Haftaya yüzde 9,98 yükselişle başladı
İstanbul'da sis en çok balığı vurdu! Fiyatlar ikiye katlandı
İstanbul'da sis en çok balığı vurdu! Fiyatlar ikiye katlandı
Olay yeri Osmaniye! Meslektaşını öldüren polis memuru tutuklandı
Olay yeri Osmaniye! Meslektaşını öldüren polis memuru tutuklandı