Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesindeki yemekhaneyi su bastı

Akkuyu NGS şantiyesi bölgesinde, şiddetli yağış nedeniyle yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Şirketten yapılan açıklamaya göre binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle yaşandı.

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Akkuyu Nükleer A. Ş'den yapılan yazılı açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı.

Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi." ifadeleri kullanıldı.

Çatı onarımı tamamlandı

Talebi değerlendiren teknik personelin, çatının onarımını ivedilikle gerçekleştirerek tüm sızıntıları giderdiği aktarılan açıklamada, binanın normal işlevini yerine getirdiği belirtildi.

Açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ'nin, inşaat personeline ait yerleşim alanlarındaki yemekhaneler ve hizmet odalarının onarım ve bakımından sorumlu yüklenici firmalarının faaliyetlerini denetleyerek, inşaat sahasındaki işçilerin güvenliğini ve rahat çalışma koşullarını sağlamak için tüm önlemleri aldığı kaydedildi.