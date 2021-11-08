Turan Cihan Şimşek evli mi sevgilisi Sinem Şimşek kimdir yaşı kaç?

ATV'nin sevilen gençlik dizilerinden biri olan Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turan Cihan Şimşek merak edilen isimlerden birisi oldu. Dizide son bölümlerde dikkat çeken performansı ile alkış toplayan genç oyuncu 29 yaşında ve Almanya doğumlu. Peki Turan Cihan Şimşek evli mi sevgilisi kimdir?

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ATV'nin sevilen gençlik dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile takip ediliyor. 'Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle büyük sempati toplayan Turan Cihan Şimşek, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden. Peki Turan Cihan Şimşek kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? Sorularının cevaplarını sizler için derledik...

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek kimdir: Turan Cihan Şimşek, 6 Ağustos 1992 Almanya, Bad Säckingen'de dünyaya geldi.

Bez Bebek dizisinde 'Selim' rolüyle tanınmış ve aynı zamanda Krispi, Haribo, Eti Cin, Genç Turkcell ve Paşabahçe reklamlarında da yer almıştır. Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Metehan rolünde başrolde oynamıştır.

Turan Cihan Şimşek evli mi: TRT 1'de yayınlanan 'Beni Böyle Sev' dizisindeki Deniz karakteriyle izleyicilerin karşına çıkmıştır. Beni Böyle Sev bittikten sonra Star'da yayınlanan 'Medcezir' dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. 'Zil çalınca' dan sonra Medcezir sayesinde daha da fazla hayran kitlesi elde etmiştir.

Turan Cihan Şimşek, Sinem Şimşek'le sevgilidir. İnstagram'da 1M takipçi kitlesine sahiptir. Dizi, reklam ve film projelerinin yanı sıra online platformlara da içerik üretmektedir.

Turan Cihan Şimşek'in rol aldığı yapımlar



2021- Kardeşlerim (TV Dizisi)

2019- 4N1K Yeni Başlangıçlar (TV Dizisi)

2018- 4N1K İlk Aşk (TV Dizisi)

2016- Hanım Köylü (TV Dizisi)

2015- Medcezir (TV Dizisi)

2013- Beni Böyle Sev (TV Dizisi)

2012- Zil Çalınca ( TV Dizisi)

2010 - Adanalı (TV Dizisi)

2009-2010 Bez Bebek (TV Dizisi)

Turan Cihan Şimşek'in Boyu Kaç, Burcu Ne?



Turan Cihan Şimşek, 1.70 boyunda ve Aslan burcudur.