Ali Babacan'dan Kanal İstanbul tepkisi: 2 kilometresinin parasıyla Türkiye'nin fiber altyapısı yapılabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kanal İstanbul projesinin 2 kilometresine harcanacak parayla Türkiye’ye fiber optik altyapısının değişebileceğini söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye, finans merkezleriyle yakın olması gereken bir ülke. Finans piyasalarıyla, Borsa İstanbul’daki alışveriş saatlerinin örtüşmesi lazım. Kış saati, Türkiye’yi dünyadan koparan yanlış bir uygulama. İktidara gelirsek ilk 90 dakikada derhal değiştiririz.

- Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor. Tarafsız davrandığını söylemek mümkün mü? Cumhurbaşkanının göreve başlarken ettiği yeminle fiili uygulamada tarafsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Diğer parti genel başkanlarıyla polemiğe girebiliyor. Kendisiyle ilgili söylenen en ufak şeyde dava açıyor, "ben Cumhurbaşkanıyım" diyor. Saçma sapan bir sistemin içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyorlar ama sistemsizliğin içindeyiz.

- Kaç gencimizden duydum: ‘Sağlıkla ilgili bölümü kazanıyoruz fakat Sağlık Bakanlığı o bölümün mezunlarını işe almıyor’. Madem o bölümden mezun olanlara ihtiyaç yok, niye üniversitelerde o kontenjanı açıyorsunuz? Eğitim, ekonominin gerekleriyle örtüşmeli.

- Kimsenin hukuki güvencesi yok. Böyle bir ülkede ekonomi asla düzelmez. Sayın Erdoğan, ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ anlamında laflar söylüyor. İnanın, ilkokul üçüncü sınıfa giden çocuklar gülerek dinliyor.

- Kanal İstanbul’un iki kilometresine harcanacak parayla tüm Türkiye’ye fiber optik altyapıyı kuruyorsunuz; bütün Türkiye’ye hızlı ve ucuz internet getiriyor.