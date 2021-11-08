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Bill Gates bir sonraki pandemi için kitap yazıyor: Hükümetler biyoterörizm eylemlerine hazır olmalı

Bill Gates bir sonraki pandemi için kitap yazıyor: Hükümetler biyoterörizm eylemlerine hazır olmalı

Koronavirüs pandemisi sürecinde de bazı tepkilerin kendisine yöneltildiği Bill Gates biyoterörizm eylemlerine karşı hükümete uyararak yeni bir kitap yazacağını şu sözlerler açıkladı: “Umarım beş yıl içinde ‘Bir sonraki pandemiye hazırız' adlı bir kitap yazacağım."

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Microsoft'un kurucusu iş insanı Bill Gates, gelecekte yeni pandemiler olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Gates, hükümetlerin biyoterörizm eylemlerine hazır olması gerektiğini vurguladı.

Bir süredir Türkiye’nin Ege kıyılarında yaptığı tatille konuşulan dünyanın en zengin isimlerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, hükümetleri gelecekte olabilecek pandemi riskine ve ‘biyo-terörizm’e karşı uyardı.
Microsoft’un milyarder kurucusu, teröristlerin çiçek hastalığını biyolojik silah olarak kullanabileceğini öne sürerken, hükümetleri, bu tarz felaketlere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

‘On milyarlarca dolar harcanmalı’

Sağlık Seçim Komitesi başkanı Jeremy Hunt ile bir düşünce kuruluşunun etkinliğinde konuşan Gates, dünya liderlerini biyo-terörizme karşı maliyeti ne olursa olsun önlem almaya çağırırken, yeni bir Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Görev Gücü kurulması çağrısında bulundu.
ABD ve İngiltere gibi ülkelerin araştırmayı finanse etmek için ‘on milyarlarca dolar’ harcaması gerektiğinin altını çizdi.

'Biyolojik silah olarak kullanacaklar'

Gates, havaalanlarına yapılan çiçek hastalığı saldırıları gibi biyoterörizm eylemlerine hazır olunması gerektiğini ifade ederken, "Tamam, ya bir biyoterörist 10 havaalanına çiçek hastalığı getirdiyse? Biliyor musun, dünya buna nasıl tepki verirdi?" dedi.

Konuşmasında Gates, “Umarım beş yıl içinde ‘Bir sonraki pandemiye hazırız' adlı bir kitap yazacağım. DSÖ gözetimindeki bir Pandemi Gücü (Gates'in ifadesiyle germ-games) için yılda yaklaşık bir milyar fon toplamalıyız” ifadelerinde bulundu.

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