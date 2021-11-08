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Türkiye'de 10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de 10 ayda 2 milyon 410 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ülke genelinde bu yılın ocak-ekim döneminde, 2 milyon 410 bin 816 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 16 milyar 690 milyon 378 bin 628 lira tapu harcı geliri elde edildi.

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AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, eylül ayında 316 bin 818 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Verilere göre, ekim ayında 291 bin 853 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, işlemlerde bir önceki aya göre yüzde 7,8 oranında azalma görüldü.

Bu satış işlemlerinden ekim ayında, 2 milyar 206 milyon 891 bin 892 lira tapu harcı geliri sağlandı.

En çok satış işlemi yapılan il İstanbul

Ülke genelinde, ocak-ekim döneminde 2 milyon 410 bin 816 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden, 16 milyar 690 milyon 378 bin 628 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Gelirlerin 1 milyon 57 bin 336'sını konut, 424 bin 365'ini arsa, 646 bin 817'sini tarla, 106 bin 652'sini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

En çok işlem yapılan iller arasında, İstanbul 306 bin 582 satışla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 166 bin 392 ile Ankara, 115 bin 689 ile İzmir, 89 bin 605 ile Antalya, 85 bin 854 ile Konya, 83 bin 759 ile Bursa takip etti.

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