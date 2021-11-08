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Sosyal medyada yayılan 'yardıma ihtiyacım var' el işareti kaçırılan kız çocuğunu kurtardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada yayılan 'yardıma ihtiyacım var' el işareti kaçırılan kız çocuğunu kurtardı

ABD'de kaçırılan 16 yaşındaki kız çocuğuna, sosyal medyada yardıma ihtiyaç duyulduğunu gösteren el işareti sayesinde ulaşıldı.

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ABD basınının ülkenin doğusunda bulunan Kentucky eyaletindeki Laurel Bölgesi Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, salı günü komşu Kuzey Carolina eyaletinin Asheville kentinden 16 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırıldığı ihbarı geldi.

Bir motosiklet sürücüsü, perşembe günü acil çağrı merkezi 911'i arayarak eyaletler arası yolda, önünde seyreden araçtaki kızın, endişeli göründüğünü ve sosyal medyada yardıma ihtiyacı olduğunu anlatan el işareti yaptığını yetkililere iletti.

Kentucky polisi de bunun üzerine aracın peşine düşerek kızı kurtardı.

Çocuğun kaçırılmasıyla ilgili olarak, 61 yaşındaki James Herbert Brick gözaltına alındı.

 "Yardıma ihtiyacım var" veya "aile içi şiddete maruz kalıyorum" işareti

İlk olarak Kanada'da başlatılan "Yardım İşareti" uygulaması sayesinde, özellikle kadınlar konuşamadıkları durumlarda yardım isteyebiliyor.

Söz konusu işarette el, avuç içi karşı tarafa gösterilecek şekilde kaldırılıyor. Önce baş parmak sonra da geri kalan parmaklar avuç içine doğru katlanıyor.

Sosyal medyada sıkça karşılaşılan bu işaret, tüm dünyada, "aile içi şiddete maruz kalıyorum" veya "yardıma ihtiyacım var" anlamlarına geliyor.

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