Migros ceza aldığı ayçiçek yağı için konuştu Zararına satıyorlarmış! Ceza müşteriye nasıl yansıyacak?

Ceza verilen beş büyük market zincirinden biri olan Migros’un İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, cezaya gerekçe gösterilen ayçiçek yağının zararına satıldığını söyledi.

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Rekabet Kurulu’nun kartelleşme suçlamasıyla ceza verdiği 5 zincir market arasında yer alan Migros 517.7 milyon liralık cezanın tüketiciye yansıtılmayacağını açıkladı. Migros İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, Migros’ta 3 yıllık dönemde zararına satış göze alınarak, cezaya konu ayçiçek yağına 390 gün indirim uygulandığını öne sürdü.

Rekabet Kurulu salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürüttağü soruşturmayı tamamlandı. Kurum geçtiğimiz günlerde 5 Zincir Market ve bir tedarikçiye toplamda 2,7 milyar TL ceza verildiğini açıkladı. Cezaya uğrayan zincir marketlerden biri de 517.7 milyon lira ile Migros oldu.

Migros İcra Başkanı Özgür Tort bir grup gazeteci ile bir araya gelerek, cezaya itirazlarının gerekçelerini açıkladı. Tort “Bu cezanın maddi yükünü kesinlikle tüketiciye yansıtmayacağız. Migros olarak, itirazlarımızı ilgili makamlarla paylaşacağız ve hukuki yollardan süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Gerçekler ışığında hukukun tarafsız ve adil bakışıyla haklılığımızın teyit edileceğine inancımız tam” diye konuştu.

Ceza ayçiçek yağından

Rekabet Kurulu 5 zincir marketin yanı sıra Savola Gıda’ya da 22 milyon lira ceza kesmişti. Kurul’un ceza kararlarının odağında Savola Gıda’nın ürettiği ayçiçek yağı yer alıyor. Ekim 2019 yılında tonu 700 Dolar olan ham yağın 2021 yılında bin 405 dolara yükseldiğini belirten Özgürt Tort bu etkinin üzerine dolar kuru artışıyla ayçiçek yağı maliyetinin yaklaşık 3 katına çıktığini öne sürdü. Tort, “Migros’ta satılan Savola marka ayçiçek yağı satışları toplam ciromuzun binde 3’ü seviyesindedir. Ayrıca Migros’un Türkiye ayçiçek yağı pazarındaki payı da yüzde 3,8 civarındadır. Kısaca ekonomik büyüklüğü sınırlı olan ve zararına satılan ayçiçek yağında rekabet ihlali doğal olarak rasyonel değildir. Migros’un Savola ayçiçek yağı ürününden yıllık ortalama brüt kâr seviyesi yüzde 8’dir. Bu orandan yüzde 22 operasyonel masraflar düşüldüğünde faaliyet karında yüzde 14 zararla satılmaktadır” şeklinde konuştu.

Ayçiçek yağı indirimde

Migros’ta 3 yıllık dönemin toplam 390 gününde Savola 5 litre ürününde zararına satış göze alınarak indirim uygulandığını öne süren Tort, bunun yanında, geri kalan 705 günde de farklı markalardaki ayçiçek yağlarının dönüşümlü olarak istisnasız indirimde olduğunu belirtti. Tort, Kurul’un soruşturmasında bahsi geçen görüşmenin Migros’un Savola yağı ile ilgili herhangi bir perakendeci ile değil, doğrudan üreticiyle yapıldığını ve yeni fiyat artışının ötelenmesine ilişkin doğal bir ticari görüşme olduğunu savundu.

Kabul etmiyoruz

Migros’un, Türkiye ekonomisini ve perakende sektörünü büyütmek üzere üreticilerle ve tedarikçilerle dün olduğu gibi bugün çözümün bir parçası olmaya devam edeceğinin altını çizen Tort, “Yıllardır bu anlayışla çalışmamıza rağmen, ekonomik realitelerden uzak bir şekilde tarafımıza verilen cezayı, daima müşterisinin bütçesine destek veren bir marka olarak kabul etmemiz, içimize sindirmemiz mümkün değildir. Yıllardır inşa edilen Migros değerleri ile asla bağdaşmamaktadır. Kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.