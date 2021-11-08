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Karabağ zaferinin 1. yılında Şuşa'da şükür namazı kılındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karabağ zaferinin 1. yılında Şuşa'da şükür namazı kılındı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında, Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı.

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Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı. Namaz sonrasında şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Hesenli, namaz sonrasında yaptığı konuşmada, namazın tüm mezhep mensuplarının katılımıyla birlikte kılındığını belirtti.

Tüm Azerbaycanlıların Karabağ zaferinin 1. yılını kutladığını söyleyen Hesenli, zaferin birlik sayesinde kazanıldığını vurguladı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, "Zafer Günü" ilan edilmişti

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