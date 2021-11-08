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Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı! Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç lira?

Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı! Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç lira?

Altın fiyatları geçen hafta ABD'den gelen güçlü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileriyle yükselişe geçmişti. Altın fiyatları yeni haftada da yükselişini koruyor. Gram altın 568 lira ile tarihi rekorunu kırdı.

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Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,95, gram altın ise yüzde 2,80 değer kazanmıştı Gram altın Kasım ayının ikinci haftasına 568 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında bir önceki rekor 564 liraydı.

ONS altın ne kadar?
8 Kasım'a yüzde 0,11'lik yükseliş ile başlayan ons altın bin 820 dolar. Ons altının TL cinsinden alışı 17.617,22, satışı 17.622,23 TL.

Gram altın ne kadar?
Geçtiğimiz haftalarda 573 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine iğne atan gram altın 568 TL.

Spor, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Gram altın: 568
Çeyrek altın: 923,20
Yarım altın: 1.846,41

Cumhuriyet, Gremse, Ata altın ne kadar?
Cumhuriyet altını: 3.798,00
Gremse altın: 9.232,04
Ata altın: 3.817,04

Beşli, iki buçuk, ziynet altın ne kadar?
Beşli altın: 18.633,48
İkibuçuk altın: 9.169,93
Ziynet altın: 3.681,52

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