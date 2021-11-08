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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacak. İlan yayımlandı.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 meslekten alınacak 46 kamu işçisi Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde görev yapacak.

Başvurular 12 Kasım'a kadar

Alım için başvurular Türkiye İş Kurumunun internet sitesinden 12 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Noter tarafından kurayla açık iş sayısının 4 katı oranında asil, 4 katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 14 Aralık saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Noter tarafından kurayla seçilen asil aday listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

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