Erdoğan'dan Batmanlı gençlere HDP uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle bir araya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, Millet İttifakı üyelerini saydı bir dönem HDP'nin de bu yapı içerisinde olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlere seslendi HDP'nin Meclis'te İstiklal Marşı'nı okumadığını söyledi. Bunların çok iyi bilinmesi ve anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan, gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 19 yıldır fırsat vermediklerini, bundan sonra da fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Batman’da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma Programı"na katıldı. Hükümet ve özel sektörün şehre kazandırdığı hizmetlerin toplu açılış törenine iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, ktidarda 19 yılını tamamlamış bir kadro olarak hep bu anlayışla hareket ettiklerini, bölgecilik yapmadıklarını, batı, doğu diye bir ayrımda bulunmadıklarını söyledi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Benim Aybüke öğretmenimin ne günahı vardı ya. Burada Kürt yavrularımızı eğitmiyor muydu? Şehit ettiler. Necmettin Hoca'nın ne günahı vardı. Genç yaşta öğretmen olarak buralara geldi ve burada şehit ettiler. Aynı şekilde nice kaymakamları onlar şehit etmediler mi? Dolayısıyla yapacak çok işimiz var. İstismar siyasetine prim vermedik ama onlar verdi.

Peki HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız.



Kutuplaştırmanın değil kucaklaştırmanın peşinde koştuk. Bölmenin değil birleştirmenin gayreti içinde olduk. Fitneyi değil kardeşliğimizi güçlendirmek için çalıştık. Türkiye tüm renkleriyle hepimizin ortak vatanıdır dedik. Gölgesinde huzur bulduğumuz bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Günde beş vakit semalarımızı süsleyen ezanlar hepimizin ortak değeridir dedik. 'Korkma' diye başlayan İstiklal Marşımız 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Peki HDP için öyle mi? Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız."

"Ben sizi Teknofest kuşağı olarak görüyorum"

Erdoğan, bir Kürt kızı olarak böyle bir şuurda olmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"İdrak çok önemli. Bir siyasi partinin başında da olsan, kahvaltı için geleceğini Haber veriyor. Bu ülkede bu kadar insana rağmen terör örgütünden bizim Yasin Börü gibi yavrularımızın ölümüne neden olan bir adamla ilgili, onu ziyarete gitmekten daha büyük gaflet olur mu? İster ana muhalefetin başı ol ister diğer muhalefetin başı ol veyahut da PKK terör örgütü ile müşterek hareket eden bir partinin başı ol, eş başkanı ol, ne olursan ol. İnşallah 2023 Haziran...Yoğun çalışacağız, genç arkadaşlarımızla bu işleri çok iyi masaya yatıracağız. Biliyorsunuz şimdi Z kuşağı, Y kuşağı falan diyorlar ya, ben sizi Teknofest kuşağı olarak görüyorum. İnşallah sandığa gömer miyiz?"

Kemal Kılıçdaroğlu ve 15 Temmuz gecesi

Bir başka öğrenci de Erdoğan'a "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz'da darbe girişimini, göğüs gererek beraber atlattık' demişti. Fakat 15 Temmuz darbe gecesi bir evde televizyon izlerken görüntüleri sızmıştı. Geçen günlerde Kandil Tezkeresi hakkında hayır oyu verdi. Fakat açıklamalarında 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' dedi. Evet bu açıklamalarından sonra biz gençler kendi ile ters düşmesine gülüyoruz. Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz." sorusunu yöneltti.

Erdoğan, öğrencinin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu zatın hayatı yalan. Bir defa o gece, kendisi tüm kayıtlar da var zaten, o gece 23.15 gibi geliyorum. Oradan o Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçiyor ve biz oraya geldiğimizde tabii on binler havalimanındaydı. Adam sormaz mı ya, 'Bu kadar kişi burada niye bekliyor?' Ama o FETÖ'cülerin ona hazırlamış olduğu tankların arasından çekti oraya gitti ve oradan da kahvesini yudumlayarak, gelişmeleri izledi. Diyorum ya hayatı yalan. Bütün yaptığı açıklamalarına bakıyorsunuz akşam, sabah hep yalan. Burada biz onun yalanlarına cevap vermekten bıktık. Bir defa dürüst ol, doğru ol. Şu anda mesela enteresandır adına Millet İttifakı dedikleri bu ittifakın içerisinde 3'lü olarak yerlerini alıyorlar. Peki kim bu? Terör örgütünün adeta parlamentoya sızmış bir grubu var değil mi? HDP. Şu anda İYİ Parti son dönemde onlara karşı bir tavır içine girdiğini söylüyor. Ne derece samimidir onu tabii bilemiyoruz. Ama Siirt'te filan bazı şeyler kendilerine söyleniyor. Farklı yerlerde söyleniyor ve o da onlara karşı olduğunu ifade ediyor. Onlara karşı olduğunu ifade etmen için bir defa seçimde üçlü bir koalisyon halinde girdiniz. İşte önümüzdeki seçim için de ne olacağını göreceğiz. Tabii Millet İttifakı olarak CHP, İP ve öbür tarafta HDP, şimdi bazı işte yeni kurulan partilerden küçükler var. Onlar da herhalde katılacak öyleye benziyor. İrili ufaklı bir koalisyon kurmaya çalışıyorlar. Bizim de şu anda Cumhur İttifakı olarak bir ittifakımız var. Biz de Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nda da AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak şimdilik üç yapı söz konusu. Bunla yolumuza inşallah devam ediyoruz. Biz gençlerimize bakıyoruz. Biz gençlerimizle beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz ama çok çalışacağız. Kendimize inanıyoruz, yaptıklarımıza inanıyoruz. Ortaya eser koyduk, eserlerimize inanıyoruz."