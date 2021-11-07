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Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik konuları görüşecek

Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik konuları görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Toplantının gündeminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka durumları ile 3. doz aşılama, fahiş fiyatlar, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek göstergedeki son durum gibi konular var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na liderlik edecek. Kabine, iki haftalık aranın ardından terörle mücadele, ekonomideki gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gibi önemli gündem başlıklarıyla toplanacak.

F-35 görüşmeleri ele alınacak

Toplantıda son dönemde güvenlik güçleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masada olacak. Son olarak Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile özel bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'ın kabineyi bu görüşme hakkında da bilgilendirmesi bekleniyor. F-35 programından çıkarılan Türkiye'nin yeni dönemde atacağı adımlar başta olmak üzere olası bir Suriye harekatı da kabinenin gündeminde yer alacak.

Glasgow'da düzenlenen iklim zirvesine katılmaktan vazgeçen Erdoğan'a ilgili bakanlar zirvenin sonuçlarını bildirecek.

Bakan Koca sunum yapacak

Tüm bunların yanı sıra koronavirüs ile mücadele de konuşulacak konular arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabineye yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

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