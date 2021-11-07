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ABD Başkanı Biden'in işletmelere getirdiği aşı zorunluluğu yerel mahkemelere takıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Biden'in işletmelere getirdiği aşı zorunluluğu yerel mahkemelere takıldı

ABD Başkanı Joe Biden'in 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğu Teksas ve Louisiana eyaletlerinde mahkeme engeline takıldı.

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ABD Başkanı Joe Biden'in 100'den fazla çalışanlı işletmelere çalışanlarını 4 Ocak'a kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

4 Kasım'da açıklanan zorunluluğa karşı ülkenin birçok eyaletinde açılan davalardan ilk kararlar da gelmeye başladı.

Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri uygulamayı geçici olarak askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçiler birçok insanı işsiz bırakacağı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Biden'in aşı zorunluluklarına karşı çıkarken Demokratlar bu zorunlulukların kamu sağlığı ve pandeminin bitmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

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