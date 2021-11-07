İzdihamdan kurtarmak için ABD askerine verilen 2 aylık bebek ortadan kayboldu

AFGANİSTAN Kabil Havalimanı'ndaki izdihamda ABD askerlerine teslim edilen 2 aylık Süheyl bebek ortadan kayboldu. Ne olduysa yarım saat içinde olduğunu söyleyen acılı baba Mirza Ali, ABD'li askerlerin kayıtsızlığından şikayetçi.

Abone ol

AFGANİSTAN'da Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından yapılan tahliye çalışmaları sırasında dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine verilen 2 aylık bebek kayboldu.

ABD Büyükelçiliğinde 10 yıl boyunca güvenlik görevlisi olarak çalışan Mirza Ali, tahliyeler esnasında ülkeden ayrılmak için eşi ve 5 çocuğuyla Kabil Havalimanı'na gitti. Çıkan kaosta çocuğunun ezilmesinden korkan Ali, 2 aylık bebeği Süheyl'i dikenli tellerin üzerinden ABD askerlerine teslim etti. Beş metre uzağındaki girişten geçerek bebeğine ulaşmayı planladığını söyleyen Ali, kalabalık dolayısıyla geçişin yarım saat sürdüğünü ve çitin diğer tarafına vardığında Süheyl'i bulamadığını söyledi.