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Falcao oyuna girdi 7 dakika sonra Real Madrid'e karşı gol attı

Falcao oyuna girdi 7 dakika sonra Real Madrid'e karşı gol attı

Rayo Vellacano'da ikinci yarı oyuna girdikten 7 dakika sonra gol atan Radamel Falcao hemen sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti.

Madrid kentinin iki takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya getiren karşılaşmada ev sahibi Real Madrid'in gollerini ilk yarıda Toni Kroos (Dk. 14) ve Karim Benzema (Dk. 38) attı.

Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada Nteka'nın yerine oyuna giren Radamel Falcao, 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirdi.

Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Serrgio Guardiola girdi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Kolombiyalı 35 yaşındaki futbolcu, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

Real Madrid aldığı galibiyetle, 1 maç eksiği olmasına rağmen 27 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

La Liga'da 2. sırada bulunan Real Sociedad (25 puan) pazar günü deplasmanda Osasuna'yı mağlup etmesi halinde Real Madrid'den liderlik koltuğunu geri alabilecek.

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