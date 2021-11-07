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AK Parti kaldırılan 'İnsani Su Hakkı' uygulamasını İBB Meclisi'ne getirecek

AK Parti kaldırılan 'İnsani Su Hakkı' uygulamasını İBB Meclisi'ne getirecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İSKİ'nin kaldırdığı "İnsani Su Hakkı" uygulamasının devamı için İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceklerini bildirdi.

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Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Grubu'nun teklifiyle yürürlüğe giren ücretsiz İnsani Su Hakkı'nının iptal edildiğini anımsatarak, "İstanbulluların suyuna yüzde 20 gizli zam yansıdı.

Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenlerin tutmayan hesaplarını millete fatura etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ay yapılacak İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, ücretsiz 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının devam etmesi için teklif vereceğiz. Yönetilemeyen israf bütçesi, gizli zamlarla ayakta tutulamaz." ifadelerini kullandı.

İnsani Su Hakkı uygulaması, AK Parti Grubu tarafından 15 Mayıs 2019'da verilen teklifle İBB Meclisi'nde kabul edilmişti. Alınan karar ile İstanbul'da konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü (500 litre) "İnsani Su Hakkı" kapsamında vatandaşa ücretsiz ulaşıyordu.

İSKİ, geçen ay Sayıştay Başkanlığının 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasını mevzuata aykırı bulması nedeniyle uygulamayı kaldırmıştı.

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