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Trafikte yere muz kabuğu atan sürücü böylesi bir tepkiyi beklemiyordu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Trafikte yere muz kabuğu atan sürücü böylesi bir tepkiyi beklemiyordu

Antalya’da kırmızı ışıkta beklediği sırada araç içinden yere muz kabuklarını atan sürücüye arkasında bekleyen aracın sürücüsünden ilginç bir muz kabuğu tepkisi geldi.

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Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kırımızı ışıkta önünde duran araçtan dışarıya muz kabuğu atıldığını gören bir vatandaş gördüğü manzara karşısında tepkisini saklayamadı.

Aracından inen vatandaş yeşil ışık yanmadan önce önündeki aracın yanına giderek, atıldığı yerden topladığı muz kabuklarını tekrar araç şoförünün bulunduğu camdan içeriye doğru attı.

Yere attığı muz kabuklarının tekrar aracının içine geldiğini gören sürücü neye uğradığını şaşırdı. Olay, muz kabuğunu iade eden sürücünün yanında bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

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